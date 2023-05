"Ermənistan danışıqlar masasındakı gündəliyi dəyişməyə çalışır" - Ekspert

Mayın 11-dən 12-nə keçən gecə Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsi istiqamətində nisbi sakitlik hökm sürüb.

Metbuat.az xəbər verri ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ötən sutka ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən digər istiqamətlərdə yerləşən mövqelərimiz ümumilikdə 17 dəfə atəşə tutulub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tovuzqala rayonunun Güləli, Basarkeçər rayonunun Əzizli və Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Ordumuzun Tovuz rayonunun Qoşa, Kəlbəcər rayonunun Yellicə və Laçın rayonunun Minkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeləri minaatanlardan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə 8 dəfə atəşə tutulub.

Vəziyyət barədə açıqlama verən siyasi şərhçi Asif Nərimanlı bildirib ki, məqsəd gündəliyi dəyişməkdir:

"Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatla separatçıların açdığı atəş eyni hədəfə hesablanıb. Danışıqlar masasındakı gündəliyi dəyişməyə çalışırlar. Bu təxribatlar separatçıların ordumuza qarşı atəş açdığı mövqelərinin legitim hədəf olaraq məhv edilməsini qaçılmaz edə bilər".

Qeyd edək ki, hazırda bütün istiqamətlərdə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, əməliyyat şəraiti nəzarət altındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.