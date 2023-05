Azərbaycanlı qrossmeyster Teymur Rəcəbov sosial şəbəkədə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şahmatçı tədbirlərdən birində bir araya gəldiklərini bildirib. Şahmat masası ətrafında əyləşən L.Əliyeva ora ürək sözlərini də yazıb.

T.Rəcəbov paylaşdığı görüntüyə "Bu gözəl tədbir üçün Leyla Əliyevaya çox təşəkkür edirəm. Orada iştirak etmək çox xoş idi" sözlərini yazıb.

