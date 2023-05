Bu bürclər həftəsonunu maraqlı və aktiv keçirəcək

Astroloqlar bürclərin həftə sonunu necə keçirəcəkləri barədə proqnoz veriblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, həftə sonlarının enerjili və aktiv keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Bir çox bürclər səyahət etmək və ya yeni, maraqlı işlərlə məşğul olmaq üçün bu günləri səmərəli keçirməlidir.

Qoç

Bu həftə sonu sizə istirahət etmək və gündəlik problemləri unutmağa imkan verəcək əyləncələr tapmaq məsləhət görülür.

Dostlarınız və ya ailənizlə tətil planlaşdırın. Sağlamlığınıza diqqət edin və fiziki fəaliyyət haqqında unutmayın.



Buğa



Həftə sonları sizə daha çox emosional sabitlik və harmoniya gətirəcək. Gözəl təbiətdən həzz almaq, açıq havada vaxt keçirmək və zövq aldığınız hobbi ilə məşğul olmaq üçün əla vaxtdır.



Əkizlər

Bu həftə sonu iş məsələlərini qırağa qoyub şəxsi həyata diqqət ayırmaq lazımdır. Dostlarınızla görüş təyin edin və ya sizi maraqlandıran tədbirlərdə iştirak edin. Bu həm də yeni şeylər öyrənmək və ya biliklərinizi genişləndirmək üçün əla vaxtdır.

Xərçəng



Daha çox istirahət etməli, fiziki və emosional rifahlarının qayğısına qalmalıdırlar. Ev işlərinə vaxt ayırıb, ailə və yaxınları ilə vaxt keçirməlidirlər.



Şir



Şirlər daim hərəkətdə olmağı xoşlayırlar. Şirlər dostları ilə görüşmək, tədbirlərdə iştirak etmək və ya yeni maraqlı yerlər kəşf etmək üçün həftəsonundan istifadə edə bilərlər.



Qız



Qızlar təşkilatçılığı, nə isə planlaşdırmağı çox sevirlər. Onlar həftə sonunda olduqları mühitləri yeniləmək və faydalı işlər görmək üçün istifadə etməlidirlər. Həmçinin həftənin son günləri layihələr üzərində işləmək üçün yaxşı vaxtdır.



Tərəzi



Tərəzilər üçün bu həftə sonu sevdikləri ilə vaxt keçirmək və qurduqları yeni münasibətlərdən zövq almaq tövsiyə olunur.



Əqrəb



Bu həftə sonu əqrəblər iş və istirahət arasında balansı tapmalıdır. Şəxsi inkişafa, eləcə də yeni imkanlar kəşf etməyə diqqət yetirin.



Oxatan



Bu həftə sonu dincəlmək və əylənmək üçün əlverişli vaxtdır. Özünüzü təsdiqləmək və fərdi ehtiyaclarınızı ödəmək üçün özünüzə vaxt ayırın.



Oğlaq



Həftə sonları həyatdan və rahatlıqdan zövq almaq yaxşı zamandır. Rahat atmosferdə dincəlmək və xoşuna gələn fəaliyyətlərlə məşğul olmaq üçün yollar axtarın.



Dolça



Ünsiyyət və fikir mübadiləsi vasitəsilə yaradıcılığınızı ifadə edə bilərsiniz. Sevdiklərinizlə əlaqə qurmağın və onlarla birlikdə vaxt keçirməyin müxtəlif yollarını tapın.



Balıqlar



Bu həftə sonu emosional olaraq yenilənəcəksiniz və istirahətiniz üçün özünüzə yaxşıca vaxt ayıracaqsınız. Evdəki problemləri həll edib, ailənizlə zaman keçirin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.