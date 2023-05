Azərbaycanda bu ölkənin adı ilə saxta brendlər satılır

Azərbaycanda müxtəlif mağazalarda italiya brendinə məxsus geyimlərin saxta variantları satılır. Bununla yanaşi italiya məhsulu adi altında saxta qidalar da var.

Metbuat.az xəbər verir ki, həm geyimlər, həm də qida məhsullarının saxta variantı mövcuddur. Ölkəmizdə saxta İtaliyan məhsulları satılır.

İtaliya Ticarət Agentliyinin direktoru Andrea Maccabico bu barədə məlumat verib.

“Qurum rəsmisi real məhsulların çox baha olduğunu, saxtaların isə ucuz satıldığını deyib.”

İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Klaudio Taffuri ölkəsinin ərzaq məshullarını tanıtmaq üçün 1 milyon manat pul ayrıldığını deyib. Səfir satışda saxta məhsuların olduğunu təəssüflə qeyd edib.

Səfir İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu, bəzi sahələrdə güclərimizi birləşdirdiyimizi deyib.

Onun sözlərinə görə, Mingəçevir Su Anbarında İtaliya texnologiyasından istifadə olunacaq.

2 ay öncə bununla bağlı şirkətlə müqavilə imzalanıb.

Səfirin sözlərinə görə, bu yaxınlarda Bakıda bitki yağı istehsalı müəssisəsi də işə düşüb. Sırf İtaliyan texnologiyası ilə təchiz edilən bu müəssisədə yüksək keyfiyyətli məhsullar istehsal olunacaq.

