Bakıda bıçaqlanma hadisəsi olub.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsi Ləhiş bağlarında baş verib.

Burada keçirilən toy məclisində 31 yaşlı Alışov Əmrah Kalam oğlu mübahisə zamanı 32 yaşlı Əsgərov Rəvan Həmidulla oğlunu bıçaqlayıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb və Ə. Alışov saxlanılıb.

