Azərbaycanın mədəniyyət nazirinə yeni müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu posta Fərid Cəfərov təyin olunub.

Qeyd edək ki, Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsində təhsil alan Fərid Cəfərov bu təyinata qədər Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun icraçı direktoru olub.

Eyni zamanda Heydər Əliyev Fondunda çalışıb, Heydər Əliyev Mərkəzinin humanitar və sosial layihələr departamentinin direktoru olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.