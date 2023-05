“Qarabağ” 2022/2023 mövsümü üçün Azərbaycan çempionu adını qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası buna “Səbail” üzərində 3:0 hesablı qələbə ilə nail olub.

“ASCO Arena”da keçirilən görüşdə Ağdamlılar sona 2 tur qalmış çempionluğu təmin ediblər.

