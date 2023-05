Şəhidin xanımını qaynı niyə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT / VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Xızıda şəhidin xanımı öz qaynı tərəfindən qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Baku TV"nin əməkdaşı qətlin baş verdiyi ərazidə - Giləzi qəsəbəsində olub.

Mərhumun atası Asim Məlikov hadisənin planlı şəkildə baş verdiyini iddia edib. Onun sözlərindən belə məlum olur ki, qətli törədən şəxs mərhumun mobil telefon istifadə etməsindən narazı olub.

A. Məlikov bununla bağlı deyib: “İndi hamının qızı, gəlini mobil telefondan istifadə edir. O ki, əxlaqsızlıq etməyib. Telefon işlədəndə nə olar ki?”.

Daha ətraflı videoda:

