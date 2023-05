Azərbaycan 12 xalını bu ölkəyə verdi - VİDEO

Azərbaycan “Avroviziya 2023” beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin finalında səsvermədə iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkəmiz ən yüksək 12 xalı İsrailə verib.

Mahnı müsabiqəsində Azərbaycandan olan səsverməni İTV-nin aparıcısı Nərmin Salmanova təqdim edib.

Azərbaycanlı tamaşaçılar Estoniyaya 1, Ukraynaya 2, Finlandiyaya 3, İsveçrəyə 4, Avstraliyaya 5, İtaliyaya 6, İspaniyaya 7, Albaniyaya 8, İsveçə 10 xal veriblər.

Qeyd edək ki, Liverpulda keçirilən yarışmada İsveçi təmsil edən müğənni Lorin “Tattoo” mahnısı ilə qalib olub.

