Bu gün Brüsseldə işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü keçirilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, öncə birgə foto çəkdirilib.

Görüş Avropa İttifaqının mənzil-qərargahında baş tutub.

Qeyd edək ki, görüş 4 saata qədər davam edib.

