İspaniya La Liqasında 2022/23 mövsümünün qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona" 34-cü turda səfərdə "Espanyol"u məğlub etməklə (4:2) çempionluğunu rəsmiləşdirib.

Xallarını 85-ə çatdıran "Barsa" sona 4 tur qalmış ən yaxın izləyicisi "Real"ı (Madrid) 14 xal üstələyir. Qalan 4 qarşılaşmada "kral klubu"nun bu fəri aradan qaldırması mümkün deyil.

Bu, "Barselona"nın 27-ci İspaniya çempionluğu olub.

