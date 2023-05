Azərbaycanda fərqli maşın nömrəsi həvəskarı olan sürücülər var. Bu səbəbdən avtomobilinin dövlət nömrə nişanı asan yadda qalan və eyni olan sürücülər onu baha qiymətə satmağa çalışırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi avtomobil nömrələrinin qiymətinə paytaxtda vila almaq mümkündür.

Bəs, görəsən bu qiymətə nömrə satanlar kimlərdir və ya nömrələri kimlər satın alır?

Ətraflı BAKU TV-nin videomaterialında izləyə bilərsiniz:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.