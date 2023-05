Baydendən Türkiyədəki seçkilərlə bağlı ilk açıqlama

ABŞ Prezidenti Co Bayden Türkiyədəki seçkilərlə bağlı verilən suala cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TRT World”ün Vaşinqtondakı müxbiri Yunus Paksoy Baydenin Türkiyədəki seçkilərlə bağlı cavabını sosial şəbəkədə paylaşıb.

Bayden velosiped sürərkən 14 may seçkiləri ilə bağlı ona ünvanlanan suala belə cavab verib.

“Kim qalib gələrsə, qalib gəlsin. Hazırda dünyanın o hissəsində kifayət qədər problem var”.

Qeyd edək ki, Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərində səslərin 99,4 faizi sayılıb. Sayılan səslərə əsasən Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,42 faiz, Kamal Kılıçdaroğlu 44,95 faiz, Sinan Oğan 5,20 faiz, Məhərrəm İncə 0,43 faiz səs yığıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.