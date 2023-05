NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq səlahiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra vəzifəsini tərk edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o , Kopenhagendə keçirilən "Demokratiya sammiti"ndə çıxışı zamanı məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, payızda sözügedən vəzifəni tərk etmək niyyətindədir.

Xatırladaq ki, Stoltenber 9 ilə yaxındır ki, bu vəzifəni icra edir və bu postda 3 dəfə mandatını uzadıb.

