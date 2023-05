Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədr müavini Onursal Adıgözəl istefa verdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, istefa ərizəsi barədə sosial media hesabında paylaşım edib.

Onursal Adıgözəl istefasının səbəbləri barədə açıqlama verməyib.



