Göyçaydan Bakıya alça satmağa gələn şəxs yol kənarında ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İTV məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Ziya Bünyadov prospektində Tural Həşimov adlı şəxs avtomobildə hərəkətdə olan zaman özünü narahat hiss edib. O, tez bir zamanda maşınını yol kənarında saxlayıb və yerindəcə vəfat edib.

