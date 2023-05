Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər azalıb - Firad Əliyev

Düzgün qurulmuş istintaq metodikası və taktikası, səriştəli aparılan istintaq hərəkətləri, eləcə də tələb edilən səviyyədə prosessual rəhbərlik sayəsində qeydə alınmış cinayətlərin ümumilikdə 99,1 faizi açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorunun böyük köməkçisi-Hərbi Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Firad Əliyev bu gün AZƏRTAC-da dərc edilən "Bağışlamaq böyük qəlbli insanlara xasdır" sərlövhəli məqaləsində bildirib.

"Bundan başqa, Hərbi Prokurorluğun Azərbaycan Ordusu və başqa silahlı birləşmələrlə birgə işgüzar fəaliyyəti ölkədə hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin və hərbi qulluqçular tərəfindən törədilən bəzi qəbildən olan cinayətlərin sayının əhəmiyyətli dərəcədə azalması ilə nəticələnib. Misal üçün, 2022-ci ilin 4 ayı ilə müqayisədə, 2023-cü ilin müvafiq dövründə qeydə alınmış hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər 47,1%; Tabelik münasibətlərində olmayan hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə qaydalarını pozma cinayətləri 33,3 %; Hərbi xidmətdən yayınma cinayətləri 57,8 %; Hərbi hissəni və ya xidmət yerini özbaşına tərk etmə cinayətləri 61,9% və Qəsdən adam öldürmə cinayətləri 50 % azalıb", -deyə o qeyd edib.

