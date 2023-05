Dünya birjalarında neftin qiymətləri ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda “Brent” markalı neftin bir bareli 74,93 dollara, yüngül neftin bir bareli isə 70,85 dollara təklif edilir.

