Bakının Sabunçu rayonunda 31 yaşlı kişi özünə bıçaqla xəsarətlər yetirib.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, Maştağa qəsəbəsində 1992-ci il təvəllüdlü Səid Şamil oğlu Ağayev özünə bıçaqla xəsarət yetirib.

Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona qarının ön divarının və hər iki qolun kəsilmiş-deşilmiş bıçaq yaraları diaqnozu qoyulub.

Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.

