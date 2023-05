Türkiyə Super Liqasının 34-cü turunda “Qalatasaray” “İstanbulspor”un qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Okan Burukun komandası səfərdə qalib gəlib - 2:0. Hər iki qolu Mauro İkardi vurub.

