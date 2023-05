"​Unibank"da nağdsız əməliyyatların həcmi rekord məbləğə çatıb

"Unibank"ölkədə nağdsız dövriyyənin artırılmasına hər zaman dəstək verməkdə davam edir.

Bu ilin 1-ci rübündə 2022-ci ilin ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Unibank kartları üzrə nağdsız əməliyyatların həcmi 3 dəfə artıb. Bununla da nağdsız dövriyyənin məbləğində rekord göstərici qeydə alınaraq, bu rəqəm 1.8 milyard manatı ötüb.

2023-cü ilin birinci rübündə ayrı-ayrılıqda Unibank kartlarından 294 milyon manat məbləğində POS-terminal və 1.5 milyard manat məbləğində isə elektron ticarət üzrə nağdsız əməliyyat keçib.

Ümumilikdə isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2023-cü ilin ilk rübündə Unibank kart sahiblərinin sayında rekord həcmdə- 48% artım olub.

Müştərilərin nağdsız əməliyyatlar zamanı Unibank kartlarını seçməyinin bir çox üstünlükləri var. Əvvəla, Unibank kartları hər kəs üçün əlçatandır. Hər bir vətəndaşımız bank filialına yaxınlaşaraq, günlərlə gözləmədən, dərhal, yerindəcə, həm də pulsuz UCard ala bilər. Dörd fərqli valyutada hesabları olan (AZN, USD, EUR, GBP) debet kartını və AZN valyutalı kredit xəttini birləşdirən UCard, hər parametri ilə müştərinin tələbatına və rahatlığına uyğunlaşdırılıb. UCard alış-verişlərdə 30%-dək keşbek verir, kart qalığına illik 6%-dək gəlir əldə etmək mümkündür, dünyanın bütün market, restoran və YDM-lərində Apple Pay və Google Pay-la ödəniş zamanı dövriyyə tələbi olmadan 5% keşbek imkanı qazandırır. Unibank UTM-lərindən karta 24/7 istədiyiniz məbləğdə və toplu şəkildə mədaxil imkanı və vəsaitin dərhal balansa oturması, ölkədaxili başqa bank kartlarına aylıq 2000 AZN-dək komissiyasız card to card əməliyyatları da UCard-ın üstünlkləri sırasındadır.

Əgər hələ də UCard-nız yoxdursa, “Unibank”ın sizə yaxın filialına yaxınlaşaraq, kartı dərhal əldə edə bilərsiniz.

Unibank-Sənin Bankın!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.