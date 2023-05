"Sosial şəbəkədə yayılmış foto Azərbaycanda çəkilməyib".

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

"Araşdırmalarla məlum olub ki, fotoşəkil 2 gün öncə xarici ölkələrdən birinin sosial şəbəkə seqmentində yayılıb", - məlumatda qeyd olunub.

Qeyd edək ki, ötən gün sosial şəbəkələrdə dəmir yolunun üzərində hasar tikilməsini özündə əks etdirən foto yayılmışdı.

