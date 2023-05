Türkiyəli müğənni Orxan Gəncəbay haqqında yayılan ölüm xəbərlərinə reaksiya verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı sosial media hesabında paylaşım edərək yayılan məlumatları təkzib edib.

Bildirilib ki, Orhan Gəncəbay haqqında yayılan ölüm xəbərləri əsassız və qərəzlidir:

"Allahın izni ilə sağlığım yerindədir, qaya kimiyəm".

