Aqrotexniki qaydalara uyğun yetişdirilən soğan kəndlinin gözlədiyindən az məhsul verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən il bir hektar sahədən 50-60 ton məhsul götürülürdüsə, bu il üçün bu göstərici 25-30 ton təşkil edir. Bölgələrdə havanın qeyri-sabit keçməsi də soğanın məhsuldarlığının düşməsinə səbəb olan amillərdəndir.

Maraqlıdır, məhsuldarlığın azalması qiymətə necə təsir göstərəcək?

Ətraflı Baku TV-nin videosunu təqdim edirik:



