Bakıda LGBT bayrağı qaldırıldı

"Beynəlxalq Homofobiya, Bifobiya, İnterfobiya və Transfobiya ilə Mübarizə Günündə (IDAHOBIT) Birləşmiş Ştatlar dünyada bütün lezbiyan, gey, biseksual, transgender, queer və interseks (LGBTQI+) fərdilərin insan hüquqlarını bir daha təsdiq edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin sosial şəbəkə səhifəsindəki paylaşımda bildirilib.

"Onların verdikləri töhfələri qeyd edir, və bu fərdlərə qarşı davam edən ayrı-seçkiliyə və zorakılığa son qoymağı öhdəliyini üzərinə götürür",- deyə paylaşımda qeyd olunub.

Həmçinin Azərbaycanın Böyük Britaniyakı səfirliyi də bu barədə pyalşım edib: "Beynəlxalq Homofobiya, Bifobiya və Transfobiya Əleyhinə Gündə #IDAHOBIT Böyük Britaniya hamı üçün bərabərlik üçün ayağa qalxmaqdan qürur duyur. Böyük Britaniya nifrəti qınayır və qlobal miqyasda LGBT+ icmasında bir çoxlarının üzləşdiyi ayrı-seçkilik, qərəz və zorakılıqla mübarizəni davam".

