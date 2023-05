Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti (RİH) başçısının müavini vəzifədən azad olunub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq sənəd imzalanıb.

Sənədə əsasən, RİH-in İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Aybəniz Qafarova öz ərizəsi əsasında tutduğu vəzifədən azad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.