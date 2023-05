Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınmasını belə bəyan etdi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan 86,6 min kvadrat kilometr ərazidə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Şurasının İslandiyanın paytaxtı Reykyavik şəhərində keçirilən sammitində deyib: "Üç gün əvvəl Aİ Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə biz irəliyə doğru addım atdıq və vurğuladıq ki, Ermənistan Azərbaycanın 86,6 min kvadrat kilometr, Azərbaycan isə Ermənistanın 29,8 min kvadrat kilometr ərazisini tanıyır".

Xatırladaq ki, mayın 14-də Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü olub.

