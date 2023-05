"Təkrar ali və orta ixtisas təhsili” üzrə sənəd qəbulu davam edir

Əlavə təhsilin “Təkrar ali və orta ixtisas təhsili” növü üzrə sənəd qəbulu prosesi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Təhsil Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi”nə qoşulmuş ali təhsil müəssisələrinə müraciət etmək istəyənlər https://www.portal.edu.az/ vasitəsilə sənədlərini elektron formada 31 avqust 2023-cü il saat 18:00-a qədər təqdim edə bilərlər.

Qeyd edək ki, qəbul qaydaları ilə aşağıdakı fayldan tanış ola bilərsiniz: Əlavə təhsilin “Təkrar ali və orta ixtisas təhsili” növü üzrə suallar və cavabları

