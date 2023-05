Məktəbdə nərd çempionatı keçirildi, rəhbərlik xəbərdarlıq aldı - FOTO

"Sumqayıt şəhər 31 nömrəli tam orta məktəblə bağlı yayılmış fotolara dair bildiririk ki, bu görüntülər təhsil müəssisəsinin Həmkarlar Təşkilatının üzvləri arasında keçirilmiş idman turniri zamanı çəkilib".

Bu barədə Abşeron-Xızı Regional Təhsil İdarəsindən Metbuat.az-a bildirilib.

Qeyd edilib ki, təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə uyğun olmayan bu fotolar artıq məktəbin rəsmi hesabındab silinib:

"Ümumi təhsil müəssisəsinin "Facebook" səhifəsindən həmin fotolar silinib və bununla əlaqədar olaraq məktəb rəhbərliyinə xəbərdarlıq edilib".

Qeyd edək ki, məktəbin bu paylaşımı sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirə olunmuşdu.

