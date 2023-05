1960-1970-ci illərin kino ulduzu, italyan rejissor Luçino Viskontinin filmlərindəki rolları ilə tanınan Avstriya əsilli aktyor Helmut Berger 78 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial media hesabında yazıb. Bildirilir ki, aktyor doğma şəhəri Salzburqda dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, aktyor “Dorian Qreyin şəkli”, “Xaç atası 3” kimi məşhur filmlərdə rol alsa da, onu daha çox məşhurlaşdıran “Fantomas” filmi olub.

