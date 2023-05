Test tapşırıqlarının düzgün cavabları AÇIQLANDI

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün II ixtisas qrupu (o cümlədən III ixtisas qrupu üzrə coğrafiya fənni) üzrə mayın 21-də keçirilən imtahanda istifadə olunan test tapşırıqlarının düzgün cavabları açıqlanıb.

Metbuat.az Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına istinadən qapalı və cavabları kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavablarını təqdim edir :

II ixtisas qrupu (Azərbaycan bölməsi);

II ixtisas qrupu (rus bölməsi);

III ixtisas qrupu, TC altqrupu, coğrafiya (Azərbaycan bölməsi);

III ixtisas qrupu, TC altqrupu, coğrafiya (rus bölməsi).

Qeyd edək ki, imtahan nəticələri yaxın iki həftə ərzində elan olunacaq.

