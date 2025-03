Bu bürclər macəra yaşamağı sevir

Hər gün qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə çatmağın iki yolu var: uzun yol və qısa yol.

Metbuat.az xəbər verir ki, birincisi, zəhmətə əsaslanan bütün ardıcıl hərəkətləri əhatə edir, ikincisi, riskli hərəkətlər sayəsində nəticə cibimizdə olanda bir növ məcburi yürüşdür - biz bu yanaşmanı macəralı adlandırırıq.

Sərgüzəştlərə meyilli olan bürclər hansılardır?

Oxatan

Oxatan bürcün əsas macəraçıları adlandırmaq olar. Onlar tez-tez istədiklərini necə əldə edəcəklərini bilmirlər - hər şeyi bir anda istəyirlər. Tədrici hərəkətlərə qarşıdırlar, lakin riskli və sürətli olanları sevirlər və uduzmaq ehtimalı belə onları narahat etmir: bu gün bəxtiniz gətirmədisə, sabah da şanslı olacaqsınız.

Əkizlər

Əkizlər, hava bürcünün parlaq nümayəndələri olaraq, asanlıqla yeni çağırışlar qəbul edirlər, xüsusən də qarşıya qoyulan məqsədə tez çatmaq olarsa - belə desək, narahat olmadan. Onları macəralara cəlb edirlər, çünki nəticəni minimum mənəvi və fiziki xərclərlə əldə etmək olar.

Dolça

Dolçalar nə qədər sakit və balanslı görünsələr də, təbiətcə macəraçıdırlar - onsuz edə bildikləri yerdə belə riskə gedirlər. Düzdür, nəticə, bir qayda olaraq, onların hərəkətlərinə haqq qazandırır - qaçılmaz itki kimi görünən şeylərdən qaçaraq istədiklərini alırlar.

