Sinan Oğanın namizədi olduğu “ATA İttifaqı”nda fikir ayrılığı yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, diqqətlər Sinan Oğanın bu gün kimi dəstəkləyəcəyini açıqlayacağı mətbuat konfransına çevrilərkən, “Zəfər” Partiyasının sədri Ümit Özdağ ittifaqın dağıldığını ifadə edib. O bildirib k, Sinan Oğan bu gün “Zəfər”partiyası isə dəstək verəcəyi namizədini sabah açıqlayacaq.

Ötən gün isə “Ədalət” partiyası “ATA İttifaqı”ndan ayrıldığını elan etmişdi.

