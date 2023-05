Xəbər verdiyimiz kimi, Naxçıvanda güclü leysan və dolu yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, güclü leysandan sonra Naxçıvan şəhərinin küçələrini su basıb.

Bunu əks etdirən videonu jurnalist İlqar Tağıyev sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Həmin anın görüntülərini təqdim edirik:

