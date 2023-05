İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə bayramını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə özünün “Twitter” hesabında paylaşım edib.

Nazir qurumun əməkdaşlarına işlərində uğurlar və davamlı nailiyyətlər arzu edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.