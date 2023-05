“Kəpəz”in futbolçusu Mate Kvirkviya sevgilisi Mariam Akobadzeyə Dağüstü parkda evlilik təklifi edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gürcüstanlı legioner yaxınlarının və dostlarının da şahid olduğu həmin anları əks etdirən görüntünü sosial media hesabında paylaşıb.

Kvirkviya evlilik təklifini Dağüstü parkda yerləşən restoranlardan birində edib.

