NATO Baş katibinin siyasi məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə köməkçisinin müavini, Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə nümayəndəsi Xavyer Kolomina mayın 24-də regional səfəri çərçivəsində Gürcüstana gələcək.

Metbuat.az APA-yaa istinadən xəbər verir ki, Kolomina Tbilisidən sonra Ermənistana və Azərbaycana səfər edəcək.

Qeyd olunub ki, xüsusi nümayəndə səfərinin məqsədi və görüşləri barəsində NATO-nun Tbilisidəki Rabitə Bürosunda məlumat verəcək.

