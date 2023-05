Bu gün saat 11:50 radələrində “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə məxsus qatar Mingəçevir-Goran mənzilinin 311-ci km-də hərəkətdə olan zaman bir nəfər naməlum şəxs dəmir yolu xəttinə yaxınlaşaraq qəfildən özünü relslərin üzərinə atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları” məlumat yayıb.

Bildirilir ki, maşinist tərəfindən təcili tormozlama aparılsa da, məsafə az olduğundan hadisə qaçılmaz olub və şəxsin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.