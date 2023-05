Xəbər verdiyimiz kimi, İstanbul Texniki Universitetinin Avrasiya Yer Elmləri İnstitutunun əməkdaşı Celal Şengör ölkəmizdə səfərdə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, alim şəhərdə gəzinti zamanı jurnalistlərə açıqlama verib. O, Azərbaycan da seysmik aktiv zonada yerləşir:



"İspaniyadan başlayıb Çinə qədər uzanan bu ərazilər seysmik aktiv zonalardır. Ona görə də Azərbaycanda hər an zəlzələ ola bilər. Zəlzələnin maqnitudasının isə 7,5 bala qədər olma ehtimalı var".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.