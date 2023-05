Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) işçilərinin say həddi artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb.

DMX-nin işçilərinin say həddi 757 ştat vahidi müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, indiyədək DMX-nin işçilərinin say həddi 655 ştat vahidi olub.

