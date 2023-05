Gömrükçülər aksiz markası ilə markalanmayan tütün məmulatları aşkar ediblər

Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhəri, Səbail rayonunda yerləşən mağazaların birində qanunvericiliyin tələbinə əsasən aksiz markası ilə markalanmamış tütün məmulatlarının (siqaretlərin) satışının həyata keçirilməsi müəyyən olunub və baxış zamanı mağazanın anbarından külli miqdarda - 179 adda 9989 qutu aksizsiz siqaretlər aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb.

Hazırda faktla bağlı Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsində araşdırma aparılır.

