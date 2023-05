Elşən Binəqədili bu məşhur meyxanaçı ilə birlikdə müalicə alır - FOTO

Küçələrdə səfil vəziyyətdə yaşayan meyxanaçı Elşən Binəqədinin reabilitasiya mərkəzinə yerləşdirilməsi ilə bağlı məlumat vermişdik.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV-də yayımlanan “Arzunun vaxtı” verilişinin yeni buraxılışında onun müalicəsinin gedişatından bəhs olunub.

İçki aludəçisi olan meyxanaçı müalicə prosesinin uğurla getdiyini deyib:

“Sonuncu dəfə bura gələndə içmişdim. Artıq televizorda spirtli içki şüşəsi görəndə ürəyim bulanır”.

Çəkiliş zamanı bir vaxtların daha bir məşhur meyxanaçısı, narkotik aludəçiliyindən əziyyət çəkən Xudabaxışın da reabilitasiya mərkəzində müalicə aldığı məlum olub.

Daha ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.