İyun ayında bu 3 bürc uğursuzluqla qarşılaşacaq

Astroloqlar bəzi bürclərin iyun ayında uğursuzluğa düçar olacağını açıqlayıblar. Təəssüf ki, bu bürclər müxtəlif problemlərlə üzləşəcəklər və yalnız özlərinə güvənməli olacaqlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bu 3 bürcü təqdim edir:

Əkizlər partnyoru haqqında çox xoşagəlməz xəbərlər öyrənəcəklər. Bu da onları ayrılmaq barədə düşünməyə vadar edəcək. Belə vəziyyət münasibətinizin sonunun başlanğıcı ola bilər. Çünki siz artıq onunla qalıb qalmayacağınız barədə qərar verməli olacaqsınız. Çox güman ki, bəzi bürc nümayəndələri partnyorlarına qarşı əvvəlki hissləri bəsləməyəcək.

Xərçəng

Xərçənglərin ciddi pul problemləri ola bilər. Astroloqlar bildirir ki, xərçənglər sövdələşmələrdən, investisiyalardan və yeni tərəfdaşlardan ehtiyatlı olmalıdır. Bu kimi addımlarda aldana bilərsiniz. Buna görə böyük məbləğ itirməli olacaqsınız. Bütün bunların qarşısını almaq üçün işdə sənədləri yüz dəfə yoxlayın və manipulyasiyaya qapılmayın.

Dolça

İyunda uğursuzluğa düçar olan 3-cü bürc dolçalardır. Dolçalar münasibətlərində xəyanətə uğrayan tərəf ola bilər. Partnyorunuzun sizi aldatmasından çox, dostlarınız daha çox qəlbinizi qıra bilər. Çox güman ki, onların sizin arxanızca yaxşı danışmadığını öyrənəcək, bu da bir sıra çətinliklərə səbəb olacaq. Neqativ insanlardan qurtulun və hər şeyin öhdəsindən gələ biləcəyinizi unutmayın.

