Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri arasında görüş keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə üçtərəfli görüş zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin məlumat verib.

"Biz indi razılaşdıq ki, bir həftə sonra baş nazirin müavinləri görüşəcəklər", - Putin bildirib.

