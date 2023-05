Əməkdar artist Ədalət Şükürovun evində toy olacaq.

Metbuat.az Axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni övladı Emili evləndirir.

Məclis sabah şəhərin dəbdəbəli restoranlarından birində keçiriləcək. Toya az sayda sənət adamı dəvət edilib. Buna səbəb isə Ə.Şükürovun toydan görüntülərin yayılmasını istəməməsidir.

Qeyd edək ki, Emilin 25 yaşı var. Ə.Şükürovun Jalə adlı bir qız övladı da var. / Axsam.az

Previous

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.