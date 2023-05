Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Göygöl və Daşkəsən rayonlarında yağan leysan yağışlar güclü selə səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində iki nəfər həlak olub, təsərrüfata və evlərə ciddi ziyan dəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Göygölün Topalhəsənli kəndində lentə alınan görüntülər sosial mediada yayılıb. Sel suları kəndin küçələrini yuyub aparıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

