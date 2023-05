Aparıcı Samirə Mustafayeva uzun müddət əvvəl qurduğu biznesini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, şəhərin mərkəzində fəaliyyət göstərən gözəllik salonunu bağlayıb. Bu haqda Samirə izləyicisinin sualına cavab verərkən məlumat verib:

"Gözəllik salonu çalışmır. Zaman ayıra bilmədiyim üçün fəaliyyətini dondurduq. Amma uyğun zamanda yenidən davam edə bilərik".

