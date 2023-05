İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı daha bir hərrac keçirəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il iyulun 4-də baş tutacaq hərraca müxtəlif nazirliklərin nəqliyyat vasitələri çıxarılacaq.

Həmin əmlakların siyahısı belədir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.