İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Ekrem İmamoğlu seçkilərdən sonra açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bildirib ki, bundan sonra hər şey yenidən başlayır:

"Heç kim narahat olmasın. Hər şey yenidən başlayır. Dəyişməyən tək şey dəyişiklikdir. Eyni şeyi etməklə fərqli nəticələr gözləməyəcəyik".

Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyip Ərdoğan səs çoxluğu ilə yenidən 5 il müddətində prezidentlik postunda oturacaq.



