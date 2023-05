Doqquzqat dünya çempionu, Azərbaycan Muay-Tay və Tayboksinq Federasiyasının rəhbəri Araz Musayev Ankara şəhərində qurban kəsib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Araz Musayev Türkiyə və Azərbaycan birliyi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qardaşlığı və Türkiyədə keçirilən seçkilərlə əlaqədar qurban kəsdiyi bildirib.

